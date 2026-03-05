Жителя Подмосковья арестовали по делу о поджоге сотовых вышек

Суд в Подмосковье арестовал местного жителя по делу о теракте (ст. 205 УК РФ) после поджога вышек сотовой связи в Балашихе и Ногинске. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По данным полиции, подозреваемый выполнял указания неизвестного лица, которые ему присылали через мессенджер. Как сообщил сам фигурант, он перелез через ограждение двух вышек, обложил провода ветошью, облил керосином и поджег.

Мужчина снял поджог на камеру, а позже скинул видео куратору. За выполненные действия, как сообщили в МВД, злоумышленник получил вознаграждение в размере 39 тыс. руб.