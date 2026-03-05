Ветераны СВО попросили суд проявить снисхождение к Маркаряну

В Московском городском суде на заседании по уголовному делу об оправдании нацизма блогера Арсена Маркаряна заслушали обращение ветеранов и участников СВО. Они указывают, что господин Маркарян неоднократно оказывал им различную помощь, в связи с чем они просят проявить к нему снисхождение и назначить ему условное наказание.

После этого прокурор просил приговорить фигуранта к шести годам и десяти месяцам.

Процесс по делу начался сегодня. Блогеру вменяют два эпизода реабилитации нацизма. Фигурант был задержан 25 августа 2025 года. Маркарян полностью признал вину, раскаялся и заключил сделку со следствием, его дело рассматривается в особом порядке.

По версии следствия, в период с 1 января 2022 года по 19 марта 2025 года у Маркаряна возник умысел на реабилитацию нацизма, а именно на оскорбление памяти защитников Отечества. Реализуя этот умысел, Маркарян записал видео продолжительностью 2 минуты 48 секунд под названием «Армен Маркарян про самопожертвование», которую он публично разместил разместил на YouTube-канале «Новомаркарония». Согласно заключению экспертов, в этом видео содержится «пренебрежительная негативная оценка личности Александра Матросова», которая выражается, в том числе, в употреблении обсценной лексики в его адрес.

По второму эпизоду, согласно материалам дела, Маркарян публично одобрил преступления, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, а именно — выразил поддержку деятельности Адольфа Гитлера. В период с 1 января по 28 октября 2022 года он якобы захотел публично распространять информацию, одобряющую преступления нацизма. Он опубликовал видео на эту тему в своем Telegram-канале «База». Экспертиза установила, что высказывания Маркаряна относительно Адольфа Гитлера «констатируют полное отсутствие вопросов к его деятельности» и тем самым оправдывают все без исключения его деяния.

Выступая на процессе, Маркарян рассказал, что 3 марта у него родилась вторая дочь. Также он сообщил, что на его попечении после смерти отца находятся мать, бабушка, жена и двое малолетних детей.

Ефим Брянцев