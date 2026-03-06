В поисках эндшпиля

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Гришанов, главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипакадемии МГИМО МИД России

Ближневосточные конфликты известны своей непредсказуемостью. Эпохальные изменения здесь порой происходят за шесть дней, а «маленькие победоносные войны» затягиваются на десятилетия. Попытки очертить продолжительность нынешнего кризиса заведомо бесперспективны. Но порассуждать о целях и мотивах его ключевых участников это не мешает.

Аномальность иранской войны состоит в том, что большинство вовлеченных стран явно ее опасались, но теперь либо пытаются поймать рыбку в мутной воде, либо судорожно реагируют на колебания ситуации.

Исключением, конечно, остается израильское руководство, основательно подготовившееся к противостоянию и согласное на немалые издержки ради уничтожения ненавистного режима. Задачи, стоящие перед кабинетом Нетаньяху, одновременно и стратегические — обеспечить долговременное лидерство в регионе, и внутриполитические — мобилизовать избирателей в преддверии выборов. Как показал опыт Газы, правительство Израиля готово, не считаясь с имиджевыми и людскими потерями, долго и методично уничтожать потенциал врага. Единственным фактором, способным скорректировать его подход, остается позиция администрации Трампа. И с ней уже все не столь однозначно.

Вашингтон намеренно создает туманную атмосферу вокруг своих планов и резонов. Белому дому, действующему шоковыми методами, удалось застать врасплох и оппонентов из Демпартии, и скептиков из движения MAGA. Если Трамп завершит многоходовку эффектным гамбитом, «продав» тот или иной результат широкой массе американцев, он резко усилит свои пошатнувшиеся за год позиции. Теоретически о победе можно объявить даже сейчас, преподнеся в этом качестве, скажем, убийство рахбара и его соратников. Но сравнительная легкость, с которой прошла первая фаза «спецоперации», намекает на возможность исторического триумфа, о котором предшественники Трампа и мечтать не могли. Произраильское лобби, опасающееся выхода США из игры, такому головокружению от успехов активно потакает.

Эффект внезапности, впрочем, постепенно остается в прошлом, а оппоненты президента понемногу приходят в себя и начинают контрнаступление, уличая его в жертвах среди военных, неуважении к Конгрессу и подорожании бензина. В этих условиях задействуют свои мощные лоббистские ресурсы и арабские страны. Они, конечно, рады увидеть Иран предельно ослабленным, но втягиваться в многолетнюю авантюру с миллиардными убытками не намерены. Европейцы, столкнувшиеся с угрозой экономического кризиса, пока заняли выжидательную позицию, но тоже могут начать давить на Вашингтон, а Трамп, на словах всегда готовый унизить Старый Свет, на практике демонстрирует нежелание рисковать трансатлантическим единством.

Для Трампа могло бы стать прорывом согласие Тегерана на некие глобальные уступки. Однако расчет Вашингтона на социальный взрыв и раскол иранских элит пока не оправдался, что позволяет выжившим лидерам сделать ставку на стратегическое терпение. Примеров, когда она срабатывала, немало, взять хотя бы Ирак после «Бури в пустыне» или йеменских хуситов. Если Тегерану хватит запаса прочности, чтобы выстоять под ударами, нанести неприемлемый ущерб монархиям Залива и всколыхнуть общественность США, Вашингтону придется дать задний ход. Его примеру будет вынужден последовать и Израиль. Следующих раундов конфронтации такой сценарий не отменит. Но в сравнении с альтернативами в диапазоне от затяжной войны на истощение до хаотизации Ирана будет воспринят как меньшее из зол.

