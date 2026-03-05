В Оренбурге завершено расследование дела о гибели работника в строящемся многоквартирном доме
В Оренбурге завершили расследование уголовного дела в отношении начальника участка строительной компании. Ему инкриминируется совершение преступления по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
По версии следствия, обвиняемый был ответственным за охрану труда и безопасное проведение работ. В феврале прошлого года он допустил к производству работ необученный и неаттестованный персонал, чем нарушил правила промышленной безопасности и технологический процесс. В результате во время монтажа вентиляционного блока в строящемся многоквартирном доме он самопроизвольно сошел на работника подрядной организации. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм.
Объект, на котором произошел инцидент, расположен в Оренбурге в микрорайоне имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского.
Уголовное дело направили прокурору для утверждения обвинительного заключения.