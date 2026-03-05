«Россети Тюмень» направили 2 млн рублей на повышение надежности электроснабжения Югорска

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции в ХМАО-Югре. Энергообъект обеспечивает электроснабжение города Югорска с населением около 40 тысяч человек и инфраструктуры Комсомольского линейного производственного управления магистральных газопроводов. На эти цели компания направила порядка 2 млн рублей.



Специалисты выполнили ремонт ключевого оборудования подстанции – двух силовых трансформаторов общей мощностью 32 МВА и двух трансформаторов собственных нужд. Для выявления скрытых дефектов проведена диагностика высоковольтных вводов и опорно-стержневой изоляции. Кроме того, энергетики осуществили контрольную регулировку оборудования по заводским параметрам и провели техобслуживание систем обогрева и охлаждения. Комплекс плановых работ завершился успешными высоковольтными испытаниями.

Ремонт подстанции выполнен в рамках производственной программы системообразующей сетевой энергокомпании. Своевременно проведенные технические мероприятия повысили надежность электроснабжения жителей и около 100 социально значимых объектов города Югорска, а также промышленной инфраструктуры крупнейшего в регионе газотранспортного предприятия.

АО «Россети Тюмень»