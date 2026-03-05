Челябинские полицейские изъяли безакцизные сигареты на 2 млн рублей

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области обнаружили в региональном центре склад с пачками сигарет без акцизных марок. Стоимость изъятого товара превышает 2 млн руб., сообщает пресс-служба областного полицейского главка.

Склад обнаружили во время операции. По предварительным данным, преступная группа под руководством 56-летнего горожанина хранила для сбыта немаркированную продукцию в гараже в Ленинском районе. Полицейские изъяли пачки сигарет общей стоимостью 2 млн руб.

Участников группы задержали, в их действиях усматривают признаки преступления по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (хранение продукции без маркировки). Сейчас проводится ботаническое исследование товара, по результатам которого примут процессуальное решение. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов устанавливают возможные факты легализации средств, полученных после продажи безакцизной продукции.

Виталина Ярховска