Челябинские полицейские изъяли безакцизные сигареты на 2 млн рублей
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области обнаружили в региональном центре склад с пачками сигарет без акцизных марок. Стоимость изъятого товара превышает 2 млн руб., сообщает пресс-служба областного полицейского главка.
Склад обнаружили во время операции. По предварительным данным, преступная группа под руководством 56-летнего горожанина хранила для сбыта немаркированную продукцию в гараже в Ленинском районе. Полицейские изъяли пачки сигарет общей стоимостью 2 млн руб.
Участников группы задержали, в их действиях усматривают признаки преступления по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (хранение продукции без маркировки). Сейчас проводится ботаническое исследование товара, по результатам которого примут процессуальное решение. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов устанавливают возможные факты легализации средств, полученных после продажи безакцизной продукции.