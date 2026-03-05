Около 100 млн рублей выделят в Красноярском крае на поддержку оленеводов

Власти Красноярского края направят 97,5 млн руб. в качестве субсидии сельхозпроизводителям, крестьянским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям для увеличения поголовья северных оленей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Средства будут выделены по госпрограмме «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов». Уточняется, что получатели субсидии смогут направить ее на частичную компенсацию затрат на оплату труда работников, налоговые платежи, приобретение топлива, материально-технических ресурсов и другие производственные расходы.

«Сегодня в отрасли занято более 800 жителей северных территорий. Если в 2003 году в хозяйствах насчитывалось 41 тыс. оленей, то в 2013 году — уже 85 тыс., а по итогам 2025 года поголовье достигло 130 тыс.»,— сказал глава краевого агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Антон Нарчуганов.

Как писал «Ъ-Сибирь», в июле прошлого года власти Красноярского края сократили лимит на добычу северного оленя. С 1 августа 2025-го по 1 августа 2026 года на территории региона было разрешено добыть 3,8 тыс. единиц северного оленя тундрового подвида и 4,1 тыс. — лесного подвида. Для сравнения, в предыдущем аналогичном периоде действовал лимит в 6,25 тыс. и 5,3 тыс. голов соответственно.

Александра Стрелкова