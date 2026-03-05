В Прикамье в начале года вырос средний срок потребкредита

Средний срок потребительского кредита в Пермском крае в январе составил 2,1 года. Это на 16,4% больше аналогичного периода 2025 года (1,8 года). Это следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Пермский показатель оказался незначительно ниже общероссийского. Средний срок потребкредитов среди 30 регионов РФ составил 2,2 года, увеличившись за год на 17,5%. В то же время по сравнению с предыдущим месяцем средний срок потребкредитов снизился на 6,2% (в декабре 2025 года — 2,4 года). Наибольший средний срок выданных потребкредитов в январе 2026 года был отмечен в Санкт-Петербурге (2,51 года), Республике Татарстан (2,41 года), Краснодарском крае (2,40 года), Новосибирской области (2,39 года) и Москве (2,35 года).