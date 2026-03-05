В Ярославской области бензин подорожал с начала года на 64 копейки

В Ярославской области средняя потребительская цена автомобильного бензина с начала года выросла с 63,41 (на 12 января) до 64,05 руб. (на 2 марта) за литр. Данные публикует Ярославльстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Больше остальных подорожал бензин марки АИ-98 и выше — на 1,47 руб. — с 87,86 до 89,33 руб. за литр. Литр АИ-95 подорожал на 89 копеек — с 64,46 до 65,35 руб. На 85 копеек увеличился в цене литр АИ-92: с 60,03 до 60,88 руб.

Дизельное топливо подорожало с 74,47 до 75,14 руб. за литр.

Алла Чижова