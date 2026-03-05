Петербурженку задержали за финансирование экстремистской организации

Жительницу Санкт-Петербурга задержали по подозрению в финансировании НО «ФБК» (Фонд борьбы с коррупцией признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован). Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Фото: Пресс-служба УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

29-летняя задержанная призналась, что сделала несколько переводов в 2021 и 2022 годах, не зная, что организация признана экстремистской. Позднее она прекратила переводы, поскольку не хотела финансировать экстремистов и разочаровалась в их деятельности.

В отношении девушки возбуждено дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности).

Артемий Чулков