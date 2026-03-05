«Незабитый Иваном Обляковым пенальти не смог сломать хозяевам игру»

ЦСКА крупно обыграл «Краснодар» в полуфинале Кубка России по футболу (3:1). Матч состоялся в Москве. По ходу встречи армейцы уступили (0:1), но во второй половине игры все изменилось. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Кубок России по футболу — турнир, в формате которого до сих пор не могут разобраться даже наставники клубов. Например, перед игрой с «Краснодаром» главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что до титула красно-синим осталась всего три игры: «Всего через три матча мы можем сыграть в финале и побороться за титул. Поэтому на эту игру я старался выбрать самый оптимальный состав».

Видимо, швейцарцу не объяснили, что после трех побед будет еще суперфинал. Так что дорога команды в случае успеха будет чуть длиннее. Но с тем футболом, который показали армейцы, это не проблема. ЦСКА продемонстрировал, что после поражения в Грозном выводы сделаны. Даже ошибки в первом тайме и счет (1:0) в пользу «Краснодара», плюс незабитый Иваном Обляковым пенальти не смогли сломать хозяевам игру. Кстати, сам Обляков в перерыве обещал, что команда будет забивать: «Матчи с "Краснодаром" всегда получаются нервными, даже последние игры на сборах это показали. Поэтому по-другому быть и не могло. Нужно продолжать играть — и мы обязательно забьем».

Стоит сказать несколько слов о посещаемости. На армейской арене собралось около 25 тыс. человек. Фанатский сектор красно-синих добавлял драйва. Матчам РПЛ, где требуется Fan ID такой энергии, конечно, не хватает. И вот при этой поддержке хозяева, как и обещал Обляков, начали забивать и буквально смяли команду Мурада Мусаева. Сначала Кирилл Глебов, потом Данил Круговой сделали счет 2:1, а в самой концовке Матеус Алвес довел дело до уверенной победы.

Матч завершился со счетом 3:1, и, надо признать, игра красно-синих, впечатлила. Понятно, что есть еще ответная встреча в Краснодаре 17 марта. Но сейчас кажется, что вопрос с финалистом пути РПЛ решен. После финального свистка в раздевалке Фабио Челестини был очень эмоционален: «Вы должны понимать: если мы играем с таким духом, с таким желанием и такими амбициями, нас никто не остановит — мы неудержимы».

Что касается других матчей Кубка, сыгранных в этот день, то стоит отметить победу клуба «Крылья Советов» над «Оренбургом» (2:0). И дело даже не в том, что самарский клуб вышел в полуфинал Пути регионов, хотя болельщики наверняка это оценили. Просто в последнее время в прессе появилось немало материалов о том, что у «Крылышек» серьезные финансовые трудности. Но глава совета директоров клуба Дмитрий Яковлев заверил футбольную общественность, в том, что ситуация не насколько критичная, как ее пытаются выставить: «Иногда смотришь на трансферы и понимаешь: цена одного игрока — это бюджет всего моего клуба. А на его подъемные мы могли бы содержать и женскую команду, и академию. У нас таких возможностей нет, но мы действуем сбалансированно: понимаем, куда идем и каким путем. И главное, не тратим больше, чем у нас есть».

5 марта в Кубке России пройдут еще два матча. В Пути регионов тульский «Арсенал» сыграет с московским «Локомотивом», встреча пройдет на «Арене Химки», а в Пути РПЛ «Динамо» сойдется со «Спартаком».

Владимир Осипов