В Иркутске возбуждено уголовное дело в интересах жителей аварийной усадьбы

Следственное управление СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) при расселении аварийного дома-памятника, построенного на рубеже XIX-XX веков.

Как установило следствие, в 2019 году постановлением администрации Иркутска «Усадьба: два дворовых смежных дома» была признана аварийной и подлежащей реконструкции в течение 1,5 года. Однако собственники квартир до сих пор не расселены, и их жизни и здоровью угрожает опасность. К реконструкции памятника мэрия так и не приступила.

В настоящее время следователи допрашивают жильцов аварийного дома и должностных лиц администрации. Виновным грозит до одного года исправительных работ.

Михаил Кичанов