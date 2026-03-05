В 2026 году на восстановление леса в Кировской области выделят 20,6 млн рублей
В Кировской области в 2026 году на лесовосстановительные работы направят 20,6 млн руб., сообщила пресс-служба правительства региона.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В этом году планируется восстановить 40 тыс. гектаров леса, что на 3 тыс. гектаров больше, чем в прошлом году.
Деньги выделят из федерального бюджета на свободные от аренды участки.