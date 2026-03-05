Зону конфликта на Ближнем Востоке уже покинули 12 тыс. россиян

Зону конфликта на Ближнем Востоке уже покинули 12 тыс. граждан России. Об этом заявила представитель российского МИДа Мария Захарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Покинули они соответствующими бортами МЧС и нашими авиационными перевозчиками, которые работают действительно в чрезвычайных условиях и делают все возможное, чтобы продолжить эту работу»,— сказала госпожа Захарова в эфире Первого канала.

Представитель МИД РФ отметила, что ситуация на Ближнем Востоке стремительно усугубляется, «если не сказать, деградирует». По ее словам, текущее положение «абсолютно рукотворное», а не возникло само по себе.

Российские министерство иностранных дел, посольства и консульства взаимодействуют с ведомствами РФ, которые помогают гражданам вернуться домой, добавила Мария Захарова. Вскоре МИД РФ выпустит четвертое заявление о ситуации вокруг Ирана, заключила дипломат.

После начала военной операции в Иране28 февраля из стран Персидского залива вывезли около 10 тыс. россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров России. До конца недели, рассчитывают в АТОР, домой вернутся все оставшиеся в регионе граждане РФ.