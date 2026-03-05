Суд взыскал 124 млн рублей за незаконную добычу нефти в Оренбуржье

Оренбургский областной суд подтвердил законность взыскания ущерба, причиненного незаконной добычей нефти на территории региона. Судебная коллегия рассмотрела жалобу одного из ответчиков и признала обоснованным решение суда первой инстанции, в котором было удовлетворено требование о возмещении ущерба. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Представитель надзорного ведомства, действовавший в интересах Российской Федерации, обратился в суд с иском о взыскании ущерба, причиненного незаконной добычей нефти на Майорском месторождении. В ходе проверки установлено, что юридические лица без лицензии добыли углеводородное сырье, что привело к ущербу недрам на сумму более 124 млн руб.

Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования. Судебная коллегия, изучив материалы дела, отметила, что добыча полезных ископаемых без разрешения влечет за собой ущерб недрам, что подтверждается действующим законодательством. Выводы суда первой инстанции были признаны законными, а решение о взыскании ущерба осталось в силе.

Андрей Сазонов