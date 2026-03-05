19-летнего уфимца осудили за курьерство для мошенников

Демский районный суд Уфы вынес приговор 19-летнему жителю Уфимского района, признанному виновным в хищении чужого имущества обманом (ст. 158 УК РФ), нелегальных операциях с платежными средствами (с. 187 УК РФ) и попытке отмыть добытые преступным путем деньги (ст. 30, ст. 174 УК РФ). Суд приговорил его к двум годам и четырем месяцам колонии общего режима.

Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, в июле прошлого года фигурант уголовного дела откликнулся на предложение о «легком заработке» в мессенджере, согласившись стать курьером в мошеннической схемах. Он должен был забирать наличные у обманутых граждан и переводить их организаторам преступной схемы.

В августе подсудимый встретился с тремя потерпевшими и забрал у них в общей сложности более 2,6 млн руб. Конвертировав рубли в криптовалюту, он отправил цифровые монеты на электронный кошелек, ключи от которого передал нанимателям.

Во время следствия осужденный полностью возместил ущерб обманутым гражданам.

Майя Иванова