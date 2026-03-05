В Казани на реставрацию двух исторических зданий направят 624,3 млн рублей

В Казани на выполнение ремонтно-реставрационных работ в зданиях Министерства образования и науки Татарстана, являющихся объектами культурного наследия, выделят 624,3 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дом Камнева-Крупенниковых Фото: Пресс-служба Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Дом П. П. Деевой – П. А. Манасеина – здание типографии Казанского университета начала XIX века Фото: Пресс-служба Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Следующая фотография 1 / 2 Дом Камнева-Крупенниковых Фото: Пресс-служба Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Дом П. П. Деевой – П. А. Манасеина – здание типографии Казанского университета начала XIX века Фото: Пресс-служба Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

Работы пройдут в Доме Р. Г. Каменева — Крупенниковых (1774 года) и Доме П. П. Деевой — П. А. Манасеина (здание типографии Казанского университета начала XIX века).

Работы включают ремонт и реставрацию зданий, установку оборудования, мебели и инвентаря, благоустройство территории. Окончание выполнения всех работ запланировано на 30 марта 2027 года, финансирование осуществляется из бюджета республики.

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан».

Анна Кайдалова