В Орске организацию оштрафовали на 1 млн рублей за взятку, данную за оперативную подачу вагонов

Суд назначил штраф ООО «Альфапром» в размере 1 млн руб., с конфискацией суммы незаконно переданных денежных средств. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в январе 2023 года представитель ООО «Альфапром» передал должностному лицу 150 тыс. руб. Деньги передавались за обеспечение оперативной подачи вагонов, перевозивших грузы организации. Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Суд вынес обвинительные приговоры по уголовным делам в отношении взяткодателя, взяткополучателя и посредников.

Руфия Кутляева