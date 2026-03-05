Арзамас — старинный город в Нижегородской области, расположенный на берегу речки Тёши, впадающей в Оку. Изначально он был основан как засечная черта — как и большинство пограничных русских городов. А название его происходит из мордовских языков. Между прочим, в 1950-е годы был период, когда Арзамас считался центром всей Нижегородской области. С тех пор, кстати, население здесь стабильно вращается вокруг отметки в около 100 тыс. жителей.

Вернемся к более ранней истории города. В конце XVII века он был одним из центров восстания Степана Разина, а еще через 100 лет здесь бушевали сторонники Емельяна Пугачева. Пришлось даже приехать сюда усмирителю Пугачевского бунта, будущему генералиссимусу Александру Суворову. Тогда же, в 70-е годы XVIII века, здесь родились два человека, в будущем составивших славу Арзамасу.

Это был Александр Ступин, академик живописи, основатель первой в России художественной школы для детей всех сословий (самым знаменитым его учеником стал выдающийся передвижник Василий Перов). И академик, архитектор Михаил Коринфский, который возвел главный храм города — Воскресенский собор. Это удивительно мощное, но изящное строение, окруженное колоннадой со всех четырех сторон, возвышается над обрывистым берегом речки.

Город удивительно хорошо сохранился. Может, потому что при Советах он всегда носил статус полузакрытого. До последнего времени совсем рядом находился знаменитый центр отечественного атома — Арзамас-16, ныне возвративший себе историческое наименование Саров. Поэтому из городского сквера в начале полупешеходной улицы Карла Маркса (такой местный феномен) видно одновременно более десятка действующих церквей.

Арзамас — литературный город. Через него проезжал А. С. Пушкин, побывал в ссылке вездесущий Максим Горький. И еще одна важная деталь: здесь вырос и сформировался Аркадий Гайдар (при рождении Голиков). Он тепло упоминает о городке детства и речке в классическом произведении «Школа». Здесь в 14 лет он купил на базаре браунинг, был ранен при патрулировании улиц и вступил в партию большевиков. Именно в Арзамасе началась его долгая карьера жесткого командира Красной Армии и выдающегося советского писателя. Тут есть его дом-музей. Обязательно сходите: вам многое станет ясно в формировании его характера и литературных особенностей.

Дмитрий Буткевич