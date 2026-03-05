Лавров: дух Анкориджа испаряется
Главным достижением саммита России и США на Аляске стали конкретные понимания, достигнутые на основе предложений американской стороны, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом дух Анкориджа, по его словам, испаряется.
Сергей Лавров
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Дух — это атмосфера, и она была товарищеской, взаимоуважительной, конструктивной. Мы знаем, как наши западные коллеги умеют создавать атмосферу, дух. Но дух испаряется. А главное, что в Анкоридже было конкретное понимание достигнуто на основе предложений, внесенных президентом Трампом и его командой переговорщиков»,— сказал Сергей Лавров на посольском круглом столе по урегулированию конфликта на Украине.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснял, что «Дух Анкориджа» — набор взаимных пониманий между Россией и США, достигнутый на саммите в августе. В интервью «Ъ» Сергей Лавров говорил, что тогда речь шла в первую очередь об отказе Украины от членства в НАТО и сохранении за Россией территорий, «на которых люди вышли на референдумы и высказались за то, как они хотят жить».