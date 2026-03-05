Лавров: дух Анкориджа испаряется

Главным достижением саммита России и США на Аляске стали конкретные понимания, достигнутые на основе предложений американской стороны, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом дух Анкориджа, по его словам, испаряется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Лавров

«Дух — это атмосфера, и она была товарищеской, взаимоуважительной, конструктивной. Мы знаем, как наши западные коллеги умеют создавать атмосферу, дух. Но дух испаряется. А главное, что в Анкоридже было конкретное понимание достигнуто на основе предложений, внесенных президентом Трампом и его командой переговорщиков»,— сказал Сергей Лавров на посольском круглом столе по урегулированию конфликта на Украине.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснял, что «Дух Анкориджа» — набор взаимных пониманий между Россией и США, достигнутый на саммите в августе. В интервью «Ъ» Сергей Лавров говорил, что тогда речь шла в первую очередь об отказе Украины от членства в НАТО и сохранении за Россией территорий, «на которых люди вышли на референдумы и высказались за то, как они хотят жить».

Лусине Баласян