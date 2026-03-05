Полиция оцепила парковку у многоэтажного дома на юге Москвы

Силовики оцепили парковку у многоэтажного дома в районе Зябликово на юге Москвы. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По предварительной информации, на парковке на улице Мусы Джалиля обнаружили подозрительный предмет. На месте работают оперативные службы. На опубликованном РЕН ТВ ролике видно одну полицейскую «Газель» и одну машину аварийной службы.

По данным Telegram-канала Mash, водитель одной из припаркованных машин обнаружил под ней сверток. Mash назвал подозрительный предмет самодельным взрывным устройством.