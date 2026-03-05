Британский самолет-разведчик заметили у границы России

Патрульный противолодочный самолет Boeing Poseidon MRA1 ВВС Великобритании совершил разведывательный полет в непосредственной близости от госграницы России в районе Пскова и Санкт-Петербурга. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24, проанализированные «РИА Новости».

Воздушное судно вылетело с авиабазы Лоссимут, расположенной в Шотландии. Согласно данным траектории полета, борт взял курс на восток, прошел вблизи Калининградской области, после чего направился на север. Основная часть миссии проходила над территорией стран Балтии и Финляндии: самолет несколько раз прошел вдоль российских рубежей, находясь в небе Латвии и Эстонии.

Это не первый случай активности разведывательной авиации НАТО у российских границ за последнее время. В конце февраля ТАСС со ссылкой на источник сообщал о полете самолета-разведчика альянса над нейтральными водами Черного моря. Отмечалось, что полет выполнялся на высоте 10 км без нарушения воздушных границ прибрежных государств.