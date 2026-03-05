«Роза Хутор» укрепляет международное сотрудничество на пространстве Евразии

Курорт подписал Зеленую хартию Евразийского альянса горных курортов (ЕАГК) и будет сотрудничать с испанскими горнолыжными комплексами.

Фото: пресс-служба Розы Хутор

Курорт «Роза Хутор» принял участие в Международном фестивале горных курортов Евразии: он прошёл в Казахстане в рамках работы Евразийского альянса горных курортов и был приурочен к Году горного туризма в СНГ. Фестиваль объединил представителей Азербайджана, Казахстана, России, Узбекистана. Программа включала II Открытый чемпионат среди инструкторов и инструкторских команд курортов ЕАГК и II Евразийский форум горного туризма.

На пленарной сессии «Кластерное развитие горных курортов как драйвер трансформации туристических регионов Евразии» был представлен опыт «Роза Хутор» по созданию единого ски-пасса в горном кластере Сочи. Сегодня это практически единственный успешный пример подобной практики в странах СНГ.

«Для нас важно делиться лучшими практиками, которые позволили за 15 лет превратить курорт из спортивного объекта в круглогодичный туристический комплекс. Ежегодно «Роза Хутор» посещают до двух миллионов туристов более чем из 100 стран. В 2025 году курорт принял 14 300 иностранных гостей, превысив допандемийные показатели. Конечно, мы всегда рады туристам из стран СНГ: их доля в зависимости от периода и года составляет от 17 до 68 процентов от общего числа гостей отелей курорта. Благодаря форуму в Евразии появляются новые возможности для формирования инновационных туристических моделей», - подчеркнул генеральный директор курорта «Роза Хутор» Константин Нестеров.

Одна из важнейших задач ЕАГК — формирование межгосударственного горного туристического маршрута на пространстве Евразии. Практическим шагом в зимнем сезоне 2025/2026 стала акция «Сезон без границ». Владельцы сезонных ски-пассов курортов-участников ЕАГК — «Роза Хутор» (Россия), «Шымбулак» и «Ой-Карагай» (Казахстан), «Амирсой» (Узбекистан), «Шахдаг» (Азербайджан) — могут получить бесплатный ски-пасс сроком до пяти дней на каждом из других курортов-партнёров.

Фото: пресс-служба Розы Хутор

В рамках форума состоялось подписание меморандума о присоединении к ЕАГК группы Grandvalira Resorts Andorra: она управляет горнолыжными курортами Андорры и объединяет шесть испанских горнолыжных курортов. В зимнем сезоне 2026/2027 владельцы сезонных ски-пассов курортов альянса смогут посещать комплексы Grandvalira Resorts Andorra на специальных условиях.

Еще одной важной частью форума стало подписание Зеленой хартии ЕАГК. Документ подтверждает приверженность каждого курорта-участника принципам устойчивого развития, сохранения экосистем и биоразнообразия. Особенно интересен российский опыт — сотрудничество компании «Интеррос» и фонда «Талант и успех» (федеральная территория Сириус) по развитию инфраструктуры и раскрытию природного и просветительского потенциала «Роза Хутор», реализации партнерских экологических проектов.

Генеральный директор «Роза Хутор» Константин Нестеров акцентировал внимание на роли науки в этом процессе.

«Критически важно участие научного сообщества, чтобы вместе с развитием инфраструктуры сохранить уникальные богатства национальных парков. Необходима совместная работа по комплексному мониторингу влияния рекреационной нагрузки на компоненты экосистем. Так сегодня строится взаимодействие федеральной территории Сириус, региона и курорта «Роза Хутор». Запланирована актуализация транспортной схемы — туристический поток после Олимпиады 2014 года составлял менее одного миллиона человек, сегодня — более 3,5 миллионов гостей. Стартует совместный проект по восстановлению популяции каштана посевного, который усыхает на больших территориях Сочинского национального парка и Кавказского биосферного заповедника. Ученые Сириуса совместно с представителями нацпарка и исследователями из партнёрских институтов изучают проблематику, а «Роза Хутор» и прилегающая территория готовы стать полигоном для научных, образовательных, волонтерских проектов». — отметил он.

Члены Евразийского альянса горных курортов поддержали предложение «Роза Хутор» о продолжении совместной с Межпарламентской ассамблеей СНГ работы над модельным законом «О развитии туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ)». Также в планах — формирование единых подходов к обеспечению безопасности туристов на горнолыжных склонах и внедрение единых стандартов качества туристических услуг.

ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор"

https://rosakhutor.ru/