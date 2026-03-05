Зарубежные СМИ: Применит ли НАТО статью о коллективной обороне против Ирана?

НАТО готово к возможному применению статьи о коллективной обороне в операции против Ирана. Об этом в интервью телеканалу Newsmax заявил генеральный секретарь Организации Марк Рютте. Он подчеркнул, что альянс намеренно не раскрывает сроков возможного запуска процедуры в рамках пятой статьи устава, «чтобы враги и противники не узнали об этом больше». Пока единой позиции по участию в конфликте на Ближнем Востоке нет. Спустя почти неделю после начала горячей фазы, большинство стран-членов НАТО четко о своей роли не заявили. Как может развиваться ситуация в регионе? Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Большинство лидеров ЕС стараются обходить тему американо-израильской атаки на Иран стороной или дают расплывчатые комментарии, отмечает The Washington Post. Единственным, кто открыто выступил с осуждением этой кампании, был премьер-министр Испании.

Педро Санчес становится воплощением европейского сопротивления Трампу, считает издание. Он вступил в конфликт с президентом США по вопросам расходов на оборону, отказался предоставлять военные базы на территории Королевства под американские самолеты и противопоставил массовую легализацию мигрантов в Испании жестоким репрессиям в других странах. Санчес играет с огнем и рискует подвести страну к полномасштабной экономической конфронтации со Штатами.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что не может исключить участие своих вооруженных сил в расширяющейся войне на Ближнем Востоке. Мы будем поддерживать наших союзников, сказал он. При этом уточнил, что США и Израиль предприняли наступательные действия на Иран без консультаций с союзниками. И Канада стороной этого процесса не является, отмечает The Wall Street Journal.

CNN пишет, что нежелание европейцев втягиваться в войну на Ближнем Востоке грозит расколом отношений между США и Европой. Германия, Франция и Великобритания — страны «большой тройки» — в совместном заявлении воздержались от прямого одобрения или осуждения американо-израильских ударов. Вместо этого они осудили ответные действия Ирана и раскритиковали политический режим страны.

Страной НАТО, которая оказалась ближе всех к вовлечению в конфликт оказалась Турция. Днем 4 марта Анкара заявила о перехвате запущенной из Ирана ракеты. Сообщалось, что целью была военная база Инджирлик, где размещен «значительный контингент» ВВС США. Ракета пролетела над Ираком. Но Тегеран опроверг эти данные. По сообщению, которое приводит канал AsharQ, Вооруженные силы Ирана уважают суверенитет Турции и не запускали ракет по ее территории.