Свердловская полиция задержала подозреваемых в похищении бензина с АЗС «Лукойл»

Сотрудники полиции города Заречного (Свердловская область) совместно со службой безопасности компании «Лукойл» задержали двух молодых людей, подозреваемых в краже топлива с автозаправочных станций. По данным руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, с сентября 2025 по январь 2026 года подозреваемые якобы неоднократно похищали бензин на участке федеральной трассы Екатеринбург-Тюмень, используя автомобили BMW и «Лада Гранта» с поддельными номерами.

В ходе операции были выявлены Сергей и Владислав 2001 и 2002 годов рождения соответственно. В их действиях зафиксировано 17 эпизодов предполагаемой кражи топлива, совершенных в вечернее и ночное время. Оба подозреваемых признали свою вину и заявили о готовности возместить ущерб, составляющий более 55 тыс. руб. В ходе допроса они сообщили, что кражи совершали из-за отсутствия средств на оплату топлива.

Уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража) возбуждено следственным подразделением полиции. Документы, включающие четыре тома, направлены в районный суд для рассмотрения. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде до начала судебного процесса.

Валерий Горелых отметил, что дело было раскрыто благодаря сотрудничеству полиции и компании «Лукойл». Он также указал, что один из задержанных ранее был лишен водительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде.

Расследование проводилось при участии майора полиции Ирины Елисеевой, следователя Марины Коневой и добровольных помощников компании.