Модный приговор

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о сериале «История любви», о моде на минимализм и эстетике 1990-х. Внимание — будут спойлеры!

Начался показ нового сериала канала FX «История любви», который рассказывает о семилетних отношениях пары Джона Ф. Кеннеди-младшего и Кэролин Бессетт. Это очередная работа Райана Мерфи, создателя сериалов «Части тела», «Вражда», «Хор», «Американская история ужасов» и «Американская история преступлений», которая уже вызвала всеобщее помешательство. Все слагаемые зрительского успеха на поверхности: самая обсуждаемая американская пара середины-конца 1990-х, высшее общество, история любви, брак, внезапная гибель. Он — сын президента США Джона Кеннеди, наследник политической династии, тот самый мальчик в голубом пальтишке, салютующий процессии умершего отца на его похоронах. Она — дочь инженера и школьного администратора, окончившая Бостонский университет по специальности «маркетинг и управление бизнесом», сотрудница рекламного отдела Calvin Klein. Кастинг получился почти идеальный: Пол Энтони Келли играет Джона, Сара Пиджон — Кэролин. В ролях второго плана снялись Наоми Уоттс (Джеки Кеннеди Онассис), Грейс Гаммер (Кэролайн Кеннеди), Дри Хэмингуэй (Дэрил Ханна), Алессандро Нивола (Кэлвин Кляйн).

Кэролин встретила Джона Ф. Кеннеди-младшего на своей работе, в шоуруме Calvin Klein, и тогда он считался одним из самых завидных холостяков, если не самым завидным холостяком. Когда они поженились (опустим перипетии истории их добрачных отношений), пара стала источником повышенного общественного интереса: за ними неустанно следовали папарацци, их фото регулярно появлялись на страницах таблоидов, создавалось впечатление, что они — та самая идеальная звездная пара, можно сказать, типаж, который так любит публика. Джон привык к этому с детства, Кэролин же пришлось привыкать к новой роли, что давалось ей очень нелегко, и (по одной из версий) в конечном итоге стало влиять на их брак, они часто ссорились и как будто уже планировали развестись.

Как бы то ни было, но сейчас мы смотрим сериал и погружаемся в нюансы чужой частной жизни. И, как это ни парадоксально, но можно воспринимать все это своеобразным фоном тому Нью-Йорку, тому времени, красиво показанному создателями сериала: отличный саундтрек, все эти громоздкие удобнейшие машины, пустынные неидеальные улицы, «трушные» люди (с неинстаграммными фигурами и лицами) — атмосфера передана идеально. Важно, что сериале показаны и моменты, определившие ход модной истории. Например, рекламная кампания парфюма Calvin Klein 1993 года, которая произвела фурор (как и сам аромат, это был первый парфюм-унисекс) и все узнали, кто такая Кейт Мосс. А ее открыла Кэролин, буквально вытащив фото никому не известной модели из стопки других агентских фотографий со словами «вот наша героиня, пусть лицо рекламы будет никому не известно, чтобы люди могли себя ассоциировать с Calvin Klein».

Мы смотрим на элегантные сдержанные образы Кэролайн Биссет, которые, как пишут сейчас все модные обозреватели, сделали ее иконой стиля тех лет. Она носила Yoji Yamamoto, Prada, конечно же, Calvin Klein, минимум украшений, чуть деталей вроде ободков или платков. Однако так одевались тогда все более или менее понимающие моду люди. Минималистичный стиль был очень популярен, таким он остается и сегодня.

Истерия вокруг сериала привела к всплеску интереса к бренду Calvin Klein — статистика платформы Tagwalk показывает, что количество поисковых запросов увеличилось на 347% относительно показателей предыдущего сезона. Calvin Klein сейчас получает уникальное преимущество — всего за один месяц ностальгия по эпохе, где Кэролин была своего рода амбассадором бренда, превратилась в сильнейший экономический драйвер. Эффект культурного влияния «Истории любви» подтверждается и аукционной статистикой. Предметы гардероба Кэролин Бессетт-Кеннеди только что ушли с молотка на аукционе The Fashion Auctioneer за $253 875. Абсолютным рекордсменом торгов стало знаменитое розовое пальто Prada: при эстимейте $15–30 тыс. финальная цена достигла $192 тыс.

