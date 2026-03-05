В Ярославской области больничный городок может стать турбазой

В Ярославской области на продажу повторно выставили больничный городок в поселке Борок Некоузского округа. Имущество продают по прежней цене в 113,4 млн руб., цена отсечения — 56,7 млн руб. Соответствующий аукцион объявлен на площадке «Российского аукционного дома».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

В состав продаваемого имущества входят земельный участок площадью 51,2 тыс. кв. м, пятиэтажная больница-поликлиника, общежитие медработников, склад ЭХО, морг, аптека, склад кислорода больницы и гараж.

Как указывается на площадке «Российского аукционного дома», имущественный комплекс находится в 600 м от берега Волги в зеленой парковой зоне поселка, рядом расположены Барский пруд со смотровой площадкой и музей-аквариум. В числе факторов инвестиционной привлекательности отмечается возможность организации всесезонного туристического бизнеса.

Заявки на торги будут принимать до 30 марта, торги пройдут 2 апреля.

Объекты городка включили в план приватизации в 2025 году. Раньше в поселке была больница Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН. Прошлые торги по продаже имущественного комплекса не состоялись из-за отсутствия заявок.

Алла Чижова