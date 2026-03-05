Бывшего участника СВО в Кстовском районе арестовали по подозрению в убийстве

Кстовский городской суд в Нижнем Новгороде по ходатайству следствия арестовал бывшего участника СВО, подозреваемого в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ). Он заключен под стражу по 1 мая 2026 года включительно.

По версии следствия, 2 марта в квартире дома на улице Русской деревни Анкудиновка подозреваемый в ходе ссоры нанес ножевые ранения потерпевшему, сообщили в региональном СУ СКР. После этого фигурант скрылся и спрятал орудие убийства. Потерпевший умер на месте.

Уточняется, что 27-летний подозреваемый имеет судимость за преступления против личности.

Галина Шамберина