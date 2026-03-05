Молодой специалист Нововоронежской АЭС стал призером дивизионального конкурса «Энергия молодых – 2025»

В центральном аппарате концерна «Росэнергоатом» подвели итоги дивизионального конкурса «Энергия молодых – 2025». В номинации «Восходящая звезда» второе место занял оператор реакторного отделения реакторного цеха №6 Нововоронежской АЭС Ярослав Чивилев

Фото: концерн «Росэнергоатом»

Ярослав развивается и показывает хорошие результаты сразу в нескольких направлениях деятельности: научном, профессиональном, спортивном и общественном аспектах.

В 2025 году он опубликовал восемь научных работ и выступил научным руководителем для десяти студентов Нововоронежского политехнического института — филиала НИЯУ МИФИ, где он также является старшим преподавателем.

Ярослав — активный участник различных отраслевых проектов. Так, он является членом рабочей группы Нововоронежской АЭС по проекту «Бизнес-лаборатория». А в прошлом году принял участие в дивизиональном чемпионате профессионального мастерства REASkills-2025 в качестве эксперта компетенции «Цифровое ПСР-предприятие».

Также он вовлечен в профориентационную работу — проводит лекции и деловые игры для школьников и студентов, представляет АЭС на карьерных мероприятиях опорных вузов госкорпорации «Росатом». Помимо этого, Ярослав организовывает спортивные мероприятия и сам показывает хорошие результаты в гребле и гиревом спорте.

Активная деятельность Ярослава была отмечена на региональном уровне. Он занял третье место в региональном этапе национальной премии «Человек труда» в Воронежской области в номинации «Молодой специалист».

«На атомной станции привыкли к высокой ответственности, поэтому и в остальном я стараюсь выкладываться на полную. Приятно, что это заметили и оценили на уровне дивизиона. Я получил очень полезную обратную связь, буду дальше двигаться в выбранном направлении», — подчеркнул Ярослав Чивилев.

Финалисты защищали свои проекты перед дивизиональной комиссией под председательством генерального директора «Росэнергоатома» Александра Шутикова. Комиссия конкурса отдельно отметила высокий производственный уровень участников номинации и практическую значимость их проектов в сфере эксплуатации и ядерной безопасности. По итогам защиты разница в оценках участников оказалась минимальной.

Конкурс проводится уже в седьмой раз. Он направлен на поддержку молодых специалистов, добившихся значимых результатов в различных видах деятельности.