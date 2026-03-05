В Чехове задержали подозреваемого в нападении на журналиста «Известий»

В подмосковном Чехове задержали мужчину по подозрению в нападении на журналиста «Известий», сообщил СКР в Telegram-канале.

Региональная прокуратура уточнила, что днем 3 марта корреспонденты съемочной группы «Известий» находились на лестничной площадке многоквартирного дома на улице Уездной. Они снимали сюжет о возможных мошеннических действиях заводчиков собак, собирали информацию о продаже породистых щенков и общались с покупателями.

Мужчина, понимая законный характер работы съемочной группы, попытался заставить журналистов прекратить съемку. Напавший ударил одного из корреспондентов ногой в живот и оттолкнул его от двери квартиры.

СКР возбудил уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 3 ст. 144 УК). Следователи провели допрос, изучили видеозапись нападения, провели обыск по месту жительства подозреваемого и назначил судебно-медицинскую экспертизу. Обвинение предъявят в ближайшее время, после чего суд определит меру пресечения.