Автомастерская выплатила петербуржцу почти 3 млн рублей за плохой ремонт

Судебные приставы помогли жителю Санкт-Петербурга получить почти 3 млн рублей с автомастерской. Владельцу бизнеса пришлось ликвидировать задолженность во избежание привлечения к уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе ГУФССП по городу.

Владелец кроссовера BMW Х7 обратился в сервис, чтобы отремонтировать иномарку. Водитель совершил три платежа и перевел более 1,3 млн рублей. Работа специалистов не устроила собственника, поэтому он попросил расторгнуть договор и вернуть деньги. Однако его требования проигнорировали.

Тогда владелец автомобиля обратился в суд. Там удалось доказать, что ремонт не соответствует требованиям нормативно-технической документации и требованиям законодательства РФ. Стоимость услуг при этом была завышена почти в три раза.

Суд постановил взыскать с автомастерской 3 млн рублей. Юрлицо не спешило выплачивать денежные средства. Гендиректора компании предупредили об уголовной ответственности за неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. По этому факту составили рапорт и передали дознавателю районного отдела для принятия решения. На этой стадии бизнесмен погасил долг в полном объеме.

Татьяна Титаева