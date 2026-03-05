В Роспатенте зарегистрированы товарные знаки с «Аленкой» из Нововоронежа

Три товарных знака с изображением образа демонтированного в 2020 году памятника «Аленка» из Нововоронежа зарегистрировали в Роспатенте, сообщает ТАСС.

Заявки на регистрацию товарных знаков «Та самая Аленка», «Своя Аленка» и «Наша Аленка» Елена Осипова подала в мае 2024 года. Зарегистрировали их в конце февраля—начале марта этого года. Срок действия исключительного права рассчитан до 20 мая 2034 года.

Товарные знаки зарегистрированы по классам № 6, 25, 38 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Они включают металлы и руды и некоторые изделия из них, предметы одежды, а также услуги вещания и передачи данных, аренды аппаратуры для передачи сообщений, предоставление услуг видеоконференцсвязи.

Памятник Аленке был открыт 18 декабря 2020 года. Его почти сразу же демонтировали из-за резкой критики и насмешек местных жителей в соцсетях. Арт-объект продали на аукционе за 2,6 млн руб. Новый владелец, воронежский девелопер Евгений Хамин, пообещал установить Аленку в «будущем парке скульптур» в Рамонском районе, под облцентром. Новую скульптуру установили на месте старой в июле 2022 года.