Собственные доходы бюджета Курганской области выросли в 2025 году на 24%

По итогам 2025 года налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Курганской области составили 66,6 млрд руб., что на 12,8 млрд, или почти на 24%, выше уровня 2024 года. Положительную динамику отметили на встрече министра финансов России Антона Силуанова и губернатора Курганской области Вадима Шумкова, сообщает пресс-служба Минфина РФ.

Государственный долг Курганской области за год сократился на 36%, или на 6,7 млрд руб. На 1 января 2026 года он составил 11,7 млрд руб. Уменьшить госдолг в том числе удалось за счет списания задолженности Курганской области по бюджетным кредитам в объеме 6,1 млрд руб.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, с 2020 года в Курганской области реализуется индивидуальная программа социально-экономического развития с ежегодным федеральным финансированием 1 млрд руб. В 2024 году ее действие продлили до 2030 года.

Индивидуальные программы развития были разработаны федеральным правительством для десяти наиболее проблемных регионов РФ, не дотягивающих до среднероссийских показателей социально-экономического развития. Кроме Курганской области это Республики Адыгея, Марий Эл, Алтай, Тыва, Чувашия, Карелия и Калмыкия, Алтайский край и Псковская область. По итогам первой пятилетки Карелия благодаря улучшению социально-экономического развития покинула десятку. Ее место заняла Хакасия.