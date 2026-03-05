В Кировской области задержали членов организованной группы, которые похищали выплаты у участников специальной военной операции. Ущерб от их действий превысил 44 млн руб., сообщила пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Банду из Кировской области задержали за хищение выплат у участников СВО

Фото: пресс-служба следственного комитета России Банду из Кировской области задержали за хищение выплат у участников СВО

Фото: пресс-служба следственного комитета России

По данным следствия, с 2024 по 2025 год семеро участников группы из Кировской области и Татарстана действовали в Кирове и соседних регионах. Они обманом оформляли доверенности на управление финансами военнослужащих, а также организовывали фиктивные браки с бойцами.

После этого злоумышленники получали их выплаты и присваивали деньги себе. Всего от их действий пострадали 24 участника СВО.

Пятерым фигурантам уже предъявили обвинения, их арестовали. Суд также наложил арест на имущество подозреваемых на сумму 35 млн руб.

Расследуется дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Анна Кайдалова