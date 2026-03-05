Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Changan Фото: Changan

В России в ближайшее время начнутся официальные продажи автомобилей еще одной китайской марки. Называется Deepal. Об этом сообщила пресс-служба концерна Changan, которому, собственно, принадлежит этот бренд. Первой моделью станет гибридный кроссовер G318, выпуск которого уже налажен на калининградском заводе «Автотор».

Длина Deepal G318 превышает 5 м. Гибридная силовая установка состоит из двух электромоторов, которые вращают колеса, и бензинового турбодвигателя рабочим объемом 1,5 л, выполняющего функцию генератора для подзарядки батареи. Совокупная мощность электромоторов составляет 439 л. с., разгон до 100 км/ч занимает 6,3 секунды, а суммарный запас хода превышает 1000 км. Кроссовер оборудован пневмоподвеской с регулируемой высотой и жесткостью. Пневмоподвеска анализирует дорожное покрытие с помощью камер и автоматически корректирует демпфирование. Deepal G318 уже готов к поступлению в дилерскую сеть, однако цену на него пока не объявляли.

Зато нам уже известна цена на другую китайскую новинку нашего рынка. Компания-дистрибутор Sinomach Auto объявила российские цены нового кроссовера Rox Adamas — это более продвинутая модификация уже известного в России Rox 01. Модель появится на рынке в трех комплектациях, включая специально разработанное для России исполнение. Прием предзаказов на огромный внедорожник уже идет. Цена будет начинаться от 10,2 млн руб.

Наконец, третья новинка этой недели — от Geely. На наш рынок выходит новая переднеприводная модификация модели Atlas. Она адресована тем, кто, несмотря на снежную зиму, полагает, что справится с сугробами даже в том случае, когда 147-сильный мотор будет вращать исключительно передние колеса, а помогать ему будет электроника, распределяющая усилия между двумя этими колесами — в модели предусмотрено четыре режима движения. Стоить такая версия будет 3,45 млн руб. Полноприводный вариант обошелся бы на 300 тыс. дороже.

Дмитрий Гронский