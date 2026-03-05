В Самарской области началось строительство нового моста через реку Кондурчу

В Красноярском районе Самарской области началась реконструкция моста через реку Кондурчу на автомобильной дороге Самара — Димитровград — д. Малиновый Куст. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Решение о включении объекта в план дорожных работ было принято с учетом многочисленных обращений жителей к губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву»,— отмечается в сообщении.

Мост является единственным подъездом к деревне Малиновый Куст. На то, что объект находится в плохом состоянии, жители жалуются давно: низкий мост затапливает в период паводков, из-за чего деревня оказывается отрезанной от внешнего мира.

«Обновленное сооружение обеспечит беспрепятственный проезд всех видов транспорта и откроет перспективы для развития населенного пункта, расположенного всего в 46 км от Самары», — говорится в сообщении праивтельства региона.

Общая протяженность участка реконструкции составит 369,5 м. Завершить реконструкцию планируется в 2026 году.

Подрядчик — АО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 84» — приступил к подготовительным мероприятиям: расчистке территории, созданию геодезической разбивочной основы, устройству ограждения стройплощадки и временных подъездных путей. В период строительства проехать на транспорте можно будет по временому объездному сооружению.

Сабрина Самедова