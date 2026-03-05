Житель Самарской области присвоил соцвыплату на 350 тыс. рублей, выданную на изготовление мебели

Житель Новокуйбышевска признан виновным в мошенничестве при получении выплаты, выданной по социальному контракту на изготовление мебели (ст. 159.2 УК РФ). Суд приговорил обвиняемого к одному году принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства. Также был удовлетворен гражданский иск о взыскании с фигуранта уголовного дела ущерба в размере 350 тыс. рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Установлено, что обвиняемый подал заявление в Главное управление социальной защиты населения Поволжского округа с просьбой о назначении выплаты по соцконтракту. Он заключил соглашение с Министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области и получил 350 тыс. рублей.

Средства были использованы не по назначению, а отчеты о расходовании денег фигурант дела не представил.

В связи с нарушением условий контракта чиновники расторгли соглашение досрочно и потребовали вернуть выданную сумму. Обвиняемый не вернул деньги, что стало основанием для возбуждения уголовного дела.

Имущество осужденного было арестовано. Приговор пока не вступил в законную силу.

Георгий Портнов