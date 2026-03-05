В суд Казани направили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в мошенничестве на 32,5 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

Суд Казани рассмотрит дело экс-полицейского о мошенничестве на 32,5 млн рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2022 году руководитель коммерческой организации через посредников передал старшему оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Казани 7,5 млн руб. за содействие в снижении возможной недоимки после налоговой проверки. Получив деньги, полицейский их похитил.

В тот же период обвиняемый аналогичным способом получил через посредников еще 25 млн руб. от другой коммерческой организации.

О преступлении стало известно после того, как один из посредников сообщил о передаче денег в правоохранительные органы.

Анна Кайдалова