Нефтяные компании перечислили в бюджет 18,8 млрд руб. впервые за пять лет

Нефтяные компании в феврале перечислили в бюджет России 18,8 млрд руб. по топливному демпферу. Данные приведены в материалах Минфина о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета.

В прошлый раз нефтяники направляли средства в казну, а не получали из нее, в феврале 2021 года. Тогда выплаты составили 2,8 млрд руб. Нефтегазовые доходы федерального бюджета в феврале 2026 года достигли 432,3 млрд руб. В январе показатель составлял 393,3 млрд руб.

Демпферный механизм действует в России с 2019 года. Бюджет рассматривает демпфер как субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутреннюю стоимость топлива при высоких экспортных чистых ценах реализации. Если разница между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой положительная, то государство платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная — нефтяники платят в бюджет.