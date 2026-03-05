«Цифровой wellness стал частью глобальной спа-индустрии»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Я уже рассказывала о премии World Spa Awards и некоторых ее победителях прошлого года. Продолжаем изучать результаты 25-го. В категории Best Wellness App победило приложение Headspace. Это один из самых известных в мире сервисов для медитации и работы со стрессом. В основе приложения — практики с гидами, программы для сна, концентрации эмоциональной устойчивости. Проект — яркий пример того, как цифровой wellness окончательно стал частью глобальной спа-индустрии.

В категории Best Spa Brand лучшей была признана Natura Bisse — испанская профессиональная марка люксовой косметики. Кажется, она вообще не на слуху. Между тем бренд широко представлен в отелях и спа по всему миру. Известен он своим клиническим подходом к формулам и антиэйдж-линиями.

Глобальные бренды тоже взяли свои категории. World Best Hotel Spa Brand 2025 — это Mandarin Oriental. А Best Wellness Retreat Brand — это Six Senses. Здесь все предсказуемо. Это, что называется, обычные подозреваемые — сети, которые десятилетиями формируют стандарты люксового wellness и инвестируют большие суммы в качество своей спа-инфраструктуры и wellness-программ.

Анна Минакова