«Большая часть выигрыша ушла покупателям матрасов»

Самый большой выигрыш в истории букмекерских компаний, которые в итоге выплатили деньги игроку, составил $75 млн. Только вот назвать такой джекпот случайностью нельзя. Дело в том, что эту астрономическую сумму выиграл профессиональный игрок на ставках на спорт — Джим МакИнгвейл. Бизнесмен и, мягко говоря, небедный человек, он продавал матрасы по всей Америке и заключал крупные пари в течение многих лет. Но в ноябре 2022-го Майк (прозвище МакИнгвейла) решил поставить самую крупную сумму в своей жизни.

Тогда в победу Houston Astros в Мировой бейсбольной серии верили немногие: коэффициент на такой исход составлял 11. И Майк начал, что называется, заряжать на своих фаворитов невероятные деньги. В одной из букмекерских контор ставка составляла $3 млн. В общей сложности на победу Houston он поставил $7 млн. Причем в сети своих магазинов он объявил акцию: в случае победы те, кто потратил на матрасы более $3 тыс., должны были получить их бесплатно. С тех пор бизнесмена зовут «Матрасный Майк».

Все сложилось так, как предвидел рисковый игрок. Правда, большая часть того выигрыша в $75 млн в итоге ушла в карман клиентов Майка, которые покупали матрасы. Но акция сделала ему невероятную рекламу. Стоит сказать, что прежде чем добиться этого успеха, у Майка было несколько провалов. Например, в феврале того же года он поставил $4,5 млн на победу Cincinnati в Super Bowl и проиграл деньги. Также бизнесмен ставил $2 млн на клуб по американскому футболу Dallas Cowboys в матче против San Francisco 49ers — и снова не угадал. При таких рисках то, что Майк в итоге остался в плюсе, вполне можно назвать чудом.

Владимир Осипов