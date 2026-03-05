Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Каждый день подрастающий искусственный интеллект, точно любимое чадо, радует нас своими успехами. Он пишет стихи, учится ставить диагнозы, заменяет программистов, копирайтеров, адвокатов и, кажется, все увереннее сжимает скальпель в своей роботизированной руке. У этих новостей примерно такие заголовки: «Нейросеть вытеснит половину офисных сотрудников», «Автоматизация уничтожит 54 тыс. рабочих мест» и даже «Корпорация N уволила всех и заменила людей сверхразумом».

Если от этих фраз вы начинаете нервничать, то, возможно, психологи из Университета Флориды неспроста вводят новый термин — AI Replacement Dysfunction. Это тревожное расстройство, при котором человек боится, что его заменит искусственный интеллект. Среди симптомов: тревога, бессонница, потеря профессиональной идентичности и ощущение, что то, чему ты учился, завтра никому не пригодится. Причем у людей нет диагностированной депрессии — они просто живут в облаке постоянной угрозы. Один из соавторов исследования называет это невидимым бедствием. Когда происходит катастрофа вроде наводнения или пожара, у людей все же есть точка опоры: событие случилось, и можно принять его, а затем начать залечивать раны. Здесь же конец света происходит в неопределенном будущем, и его дата не назначена.

Потеря работы — один из самых больших страхов. Согласно опросу Reuters, 70% американцев опасаются, что к их увольнению точно приложит руку нейросеть. Впрочем, пока синдром замещения — это неофициальный диагноз. И оптимисты уверены: мир не рухнет, а люди не исчезнут. Просто найдется еще один повод попробовать что-нибудь новенькое.

Анна Кулецкая