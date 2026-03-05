Иран признал потопление фрегата Dena подлодкой США в Индийском океане

США будут «горько сожалеть» о потоплении иранского фрегата (IRIS Dena) своей подлодкой. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи.

«США совершили зверство в море, в 2 тыс. миль от берегов Ирана. Помяните мои слова: США еще долго будут горько сожалеть об этом прецеденте»,— написал министр в соцсети X. По его словам, на борту фрегата находились около 130 моряков.

У берегов Шри-Ланки обнаружили 87 погибших с Dena, заявил сегодня официальный представитель кабинета министров Шри-Ланки Налинда Джаятисса. 32 выживших члена экипажа доставили в больницу. Один из них сейчас находится в отделении интенсивной терапии, сообщил господин Джаятисса. Продолжается поисково-спасательная операция.

Фрегат подал сигнал бедствия утром 4 марта и вскоре затонул у берегов Шри-Ланки. Позднее Пентагон подтвердил, что корабль потопила торпеда, выпущенная американской подлодкой.