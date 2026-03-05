Кассация поддержала истребование 111 земельных участков у владельца пермского свинокомплекса

Арбитражный суд Уральского округа отказал в жалобе АО «Агро-Альянс» на решение первых инстанций о возвращении в федеральную собственность более 4,8 тыс. га земель лесного фонда. Информация об этом содержится в картотеке суда. Исполнение решения кассационной инстанции находится на контроле прокуратуры Пермского края, отмечают в пресс-службе надзорного органа.

Напомним, в июле прошлого года арбитражный суд удовлетворил иск прокуратуры Пермского края к АО «Агро-Альянс», контролирующему имущественный комплекс Пермского свинокомплекса. Надзорный орган требовал вернуть в федеральную собственность 111 земельных участков из чужого незаконного владения, а также изменить категорию этих участков с земель сельхозназначения на земли лесного фонда. По версии прокуратуры, эти земли были образованы из более крупного земельного участка, относящегося к землям лесного фонда РФ, а затем незаконно отчуждены. В итоге суд удовлетворил требования истца. АО пыталось оспорить это решение в апелляции, но безуспешно, поэтому позже общество обратилось в кассационную инстанцию.

АО «Пермский свинокомплекс» было признано банкротом в апреле 2022 года, процедура была завершена в конце 2024 года. В марте стало известно, что АО «Агро-Альянс» выкупило имущественный комплекс Пермского свинокомплекса за 247 млн руб.