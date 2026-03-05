Азиатские фондовые индексы восстановились после вчерашнего падения

Сегодня утром ведущие фондовые биржи Азии отыграли вчерашнее снижение, вызванное опасениями инвесторов в связи с войной в Иране. Лидер вчерашнего падения, южнокорейский индекс Kospi сегодня вырос на 10%. Заметный рост наблюдается и на биржах других стран: японский Nikkei поднялся на 2%, индийский BSE — на 0,8%, шанхайский SSE — на 0,7%.

«Распродажа была в основном вызвана риском роста цен на нефть, обусловленным развитием геополитической ситуации,— цитирует телеканал CNBC Раису Рашид, аналитика J.P. Morgan Asset Management.— Поскольку Южная Корея является крупным импортером нефти, неопределенность по поводу цен может усилить инфляционное давление». Однако за последние сутки, по словам аналитиков, на фоне относительной стабилизации цен на нефть настроения инвесторов улучшились, поэтому акции пошли вверх.

Евгений Хвостик