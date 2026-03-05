Объем средств нижегородских предпринимателей в ПСБ превысил 16 млрд рублей

В 2025 году клиенты МСП Нижнего Новгорода и области разместили в ПСБ более 16 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 81%.

Фото: Freepik

Особой популярностью у предпринимателей пользовались вложения с фиксированными суммами и сроками. В среднем клиенты ежемесячно открывали в ПСБ более 150 депозитов.

«Классические сберегательные продукты не теряют своей актуальности, становясь, при этом, не просто источником получения дополнительной прибыли.

Клиенты ПСБ пользуются этим инструментами, в частности, для диверсификации активов, а также оплаты расходов и финансирования инвестиционных проектов своих компаний именно за счет процентных доходов.

Все это говорит о росте уровня финансовой грамотности предпринимателей и способствует развитию бизнеса», — сказал Алексей Гомжин, управляющий Приволжским филиалом ПСБ.

