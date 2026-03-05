Ярославские приставы с начала года депортировали 67 мигрантов

Судебные приставы с начала 2026 года выдворили 67 иностранных граждан, нелегально находившихся в Ярославской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Фото: УФССП по Ярославской области

Большинство из депортированных работали без патентов, просрочили миграционный учет или въехали в Россию по поддельным документам и были признаны виновными в нарушении правил въезда в РФ или режима пребывания.

Накануне приставы депортировали группу нелегалов из 13 человек. Мигрантов отправили в Узбекистан, Таджикистан, Грузию и Армению.

Алла Чижова