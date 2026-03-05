В Оренбуржье задержали подозреваемого в даче взятки за возврат задержанных на границе грузовика и груза

В Первомайском районе задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в совершении преступления по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, 3 марта подозреваемый возле гостиничного комплекса на ул. Транспортной пос. Первомайский передал должностному лицу пограничного органа 700 тыс. руб. Деньги передавались за содействие в решении вопроса о возврате задержанного при пересечении государственной границы грузового автомобиля и запрещенного к вывозу с территории РФ груза, а также за освобождение от уголовной ответственности.

Должностное лицо добровольно передало полученные деньги. Следственные органы проводят комплекс мероприятий для закрепления доказательств. Рассматривается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Руфия Кутляева