В Пензенской области снова объявили беспилотную опасность

На территории Пензенской области вновь введен режим «Беспилотная опасность», сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. Для безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета.

Кроме этого, в Пензе закрыт аэропорт. Росавиация ввела план «Ковёр». Действуют ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Беспилотную опасность последний раз объявляли накануне вечером. Режим был снят сегодня около 6 утра.

Марина Окорокова