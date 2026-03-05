Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Пензенской области снова объявили беспилотную опасность

На территории Пензенской области вновь введен режим «Беспилотная опасность», сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. Для безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета.

Фото: Сгенерировано ИИ

Кроме этого, в Пензе закрыт аэропорт. Росавиация ввела план «Ковёр». Действуют ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Беспилотную опасность последний раз объявляли накануне вечером. Режим был снят сегодня около 6 утра.

Марина Окорокова