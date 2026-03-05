В Оренбуржье зафиксирован рост объема выдачи автокредитов

Объем выдачи автокредитов ВТБ в Оренбургской области в феврале вырос на 36% по сравнению с январем и на 18% по сравнению с февралем 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Средняя сумма кредита в регионе составила 1,16 млн руб. При этом общероссийский показатель достиг 1,5 млн руб.

По предварительным оценкам ВТБ, в феврале 2026 года россияне получили в банках на покупку новых и подержанных легковых автомобилей порядка 106 млрд руб. Это на 9% выше показателя января текущего года и на 26% — февраля 2025-го.

В ВТБ ожидают, что к концу 2026 года рынок автокредитования в России достигнет объема около 1,8 трлн руб., что на 5% превысит показатели 2025 года.

Андрей Сазонов